Covid 70 contagi in Cilento, Diano e Alburni

Circa 70 contagi da covid nelle ultime 24 ore nel Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Gli ultimi casi segnalati risalgono a poco fa quando il sindaco di Piaggine, Guglielmo Vairo, ha annunciato due casi in paese. Entrambi si erano già responsabilmente autoisolati, prima ancora di effettuare il tampone, appena hanno saputo della positività di un loro contatto. Nel comprensorio cilentano ben 9 casi a Roccadaspide, 6 ad Agropoli, 7 Altavilla Silentina, 2 a Laurino, 3 a Omignano dove è positiva anche la madre del sindaco Raffaele Mondelli, ora in isolamento; 1 contagio a Castel San Lorenzo, Albanella, Celle di Bulgheria, Perito e Prignano Cilento, Torchiara (nel primo caso un cittadino rientrato dall’estero, nel secondo una straniera).

Due positivi al tampone a Laurito ma si tratta di persone rientrate al nord nei giorni scorsi; in isolamento i familiari.

Preoccupa la situazione di Capaccio Paestum: ieri ben 14 nuovi pazienti affetti da covid per un totale di 40 positivi; in 72 sono in isolamento; ci sono anche 2 guarigioni.



4 tamponi positivi a Casaletto Spartano, 3 a San Giovanni a Piro. Buone notizie a Sapri con 3 guarigioni.



Due nuovi positivi nel comprensorio alburnino, a Sicignano degli Alburni e Serre.

Nel Vallo di Diano primo contagio a San Rufo; un sacerdote positivo a Padula. Un caso anche a Sant’Arsenio e Sanza. Due casi a Caggiano, tre a Buonabitacolo. Altri nove positivi a Sala Consilina dove il totale dei contagiati sale a 55.