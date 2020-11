Comuni del Cilento puntano a fondi per gli impianti sportivi

Diversi sono i Comuni del Cilento che hanno aderito al bando “Sport e Periferie 2020″ candidando a finanziamento interventi per riqualificare o realizzare impianti sportivi in aree periferiche. Nel comprensorio cilentano ci sono, tra gli altri, Pollica, Cuccaro Vetere , Stio, Montano Antilia, Ascea e Casal Velino, Serramezzana e Cannalonga.

Pollica utilizzerà i fondi di Coni e Governo per la riqualificazione del centro sportivo comunale al capoluogo, approvando il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “Completamento ed adeguamento dell’impianto sportivo polivalente Angelo Vassallo”. Il Comune di Montano Antilia, invece, ha deciso di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di:“Adeguamento e completamento impianto sportivo in località Chiaia”.

Il Comune di Casal Velino destinerà i fondi per interventi di ristrutturazione ed adeguamento normativo all’impianto sportivo comunale alla frazione Bivio di Acquavella; Stio, invece, ha espresso la volontà di partecipare al bando presentando la proposta progettuale ad oggetto i lavori di rigenerazione dell’impianto sportivo in località Oliceto della Frazione frazione Gorga. Il Comune di Ascea, al fine di poter partecipare all’ avviso, ha approvato la progettazione relativa agli interventi di riqualificazione e adeguamento del campo sportivo alla frazione Marina. Anche Cuccaro Vetere intende aderire al Bando “Sport e Periferia” 2020, mediante il progetto relativo ai lavori per la realizzazione di un campetto da tennis comunale in loc.Vigna dei Monaci.

Infine altri due Comuni hanno aderito al bando che punta alla riqualificazione o creazione di impianti sportivi nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; si tratta di Cannalonga, che infatti ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione , adeguamento funzionale e messa a norma del campo sportivo comunale di Via Carmine e Serramezzana, che punta a lavori di completamento, adeguamento, ristrutturazione e messa a norma dell’impianto sportivo comunale ubicato alla località Vigna.