Casal Velino: scontro tra due auto, due feriti

Incidente stradale in località Bivio di Acquavella, nel Comune di Casal Velino. A scontrarsi una Maserati e una Jeep. Sul posto i carabinieri della locale stazione che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro. Stando alle ricostruzioni la Maserati procedeva in direzione Casal Velino Marina mentre l’altra vettura usciva da un parcheggio di un’attività.

Per cause da accertare i due veicoli si sono scontrati. Ad avere la peggio le persone a bordo della Jeep, padre e figlio. Il primo ha perso i sensi dopo l’impatto, l’altro ha riportato ferite agli arti inferiori.

Sarebbe illeso, invece, l’uomo che viaggiava sull’altro veicolo. Sul posto anche i sanitari del 118. Il sinistro è avvenuto intorno alle 12.