Agropoli, altri quattro positivi ad Agropoli

Ad Agropoli altri 4 positivi al Covid-19. Si tratta di persone che, tranne in un caso, nulla hanno a che fare con precedenti situazioni. Per tutti si sta ricostruendo la catena dei contatti.

I positivi ad oggi sono 33.

Per quanto concerne il monitoraggio delle aree sensibili, partito ieri, fanno sapere da palazzo di città che si è verificata una sola situazione dove è stato necessario intervenire, presso il porto, per alcuni gruppi di ragazzi assembrati, ma subito risolta. Il monitoraggio, a cura di Carabinieri, Polizia municipale e Capitaneria di porto, proseguirà durante tutto il weekend e interesserà, come detto, in particolare, Piazza Vittorio Veneto, lungomare e porto.

“Per quanto riguarda i contagi: non abbiate timore se il numero sale in quanto la situazione è sotto controllo. Chiedo però a tutti voi di darmi una mano: osserviamo scrupolosamente le regole e insieme usciremo vincitori da questa brutta situazione!”, dice il sindaco Coppola.