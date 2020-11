Pollica potenzia il wifi free

POLLICA. Via libera al progetto per ampliare la rete wifi sul territorio. Il Comune di Pollica investirà 15mila euro. Si tratta di interventi possibili grazie a fondi concessi dall’Unione Europea.

Quest’ultima, attraverso il bando Wifi4Eu, finanzia l’installazione di reti wifi gratuite negli spazi pubblici come biblioteche, piazze e ospedali. Ogni municipalità ha a disposizione un voucher da 15mila euro per creare gli hotspot necessari all’entrata in funzione delle reti internet.

Pollica è tra i 900 comuni europei che lo scorso luglio sono risultati assegnatari di risorse su tremila comuni che hanno partecipato al bando (nel Cilento, Diano e Alburni beneficiari anche Bellosguardo, Casalbuono, Caselle in Pittari, Montecorice, Roccadaspide, Sant’Arsenio).

Ora l’amministrazione comunale di Pollica, guidata dal sindaco Stefano Pisani, ha dato via libera al progetto che prevede appunto una spesa di 15 mila euro.