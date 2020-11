Meteo: weekend all’insegna del bel tempo

L’anticiclone subtropicale garantisce sul nostro territorio condizioni di tempo stabile nel weekend, in un contesto termico mite per la stagione: la colonnina di mercurio si porterà infatti su valori nuovamente superiori alle medie climatiche. Non mancherà, tuttavia, qualche disturbo: correnti umide dai quadranti nordoccidentali nei bassi strati alimenteranno, infatti, la formazione di banchi di nubi basse sulle coste campane, più attenuate sul Cilento. Locali addensamenti diurni, invece, nelle aree interne nel Vallo di Diano.

Queste le previsioni

VENERDI‘: tempo complessivamente stabile, mite e asciutto, con sporadici annuvolamenti nelle aree costiere. Nubi più dense tra Vallo di Diano e Tanagro. Venti moderati settentrionali; mare mosso.

SABATO: infiltrazioni umide raggiungono ancora il nostro territorio, determinando qualche annuvolamento nelle aree appenniniche. Temperature in lieve calo, venti in rinforzo da NE con mari mossi.

DOMENICA: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Mare poco mosso.

LUNEDI‘: la settimana inizia all’insegna del bel tempo. Una maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso.