Roccadaspide: salgono a 15 i contagi. A Laurito positive due persone rientrate al nord

“L’Asl Salerno mi ha appena comunicato che due nostri concittadini, attualmente domiciliati al Nord, sono risultati positivi al Covid. Si tratta di due persone che hanno lasciato Laurito, rispettivamente, la prima mattina del 28 e del 30 ottobre”. Lo ha reso noto Vincenzo Speranza, sindaco di Laurito.

I familiari residenti in paese, del tutto asintomatici, si sono immediatamente posti in isolamento fiduciario, in attesa del tampone molecolare, che sarà effettuato allo scadere del decimo giorno dall’ultimo contatto.

Timori a Roccadaspide: Tra il pomeriggio di ieri e la mattinata di oggi il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Salerno ha comunicato nuovi casi di contagi al virus Covid-19 nel comune. Sono pervenuti, inoltre, i risultati dei tamponi molecolari effettuati sulle persone che erano già risultate positive al tampone rapido antigenico nei giorni scorsi, che hanno confermato la positività. Pertanto, al momento, sono 15 i casi accertati di persone contagiate, che si trovano tutte in stato di isolamento domiciliare insieme ai relativi contatti tracciati. A loro nuovamente l’augurio di pronta guarigione.