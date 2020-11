L’appello: più attenzione ai lavoratori ausiliari dell’Asl

ATENA LUCANA. La segreteria territoriale CONFIAL chiede maggiore attenzione per i dipendenti ausiliari delle cooperative all’interno dell’ Asl. “E’ evidente che da anni si protrae una situazione al limite della legalità” dichiara Francesco Bellomo, rappresentante del sindacato, “da sempre evidenziamo la precarietà dei nostri assistiti, e questo particolare momento di pandemia ha fatto risaltare la straordinaria importanza degli ausiliari, sia dipendenti Dussman che Ariete, che però come sempre, anche in questo periodo, vengono trascurati”.

“Mi dispiace che i nostri assistiti vengano considerati lavoratori di serie b, basti pensare che in tutto il periodo Covid non sono stati neanche forniti dei dispositivi di protezione personali più essenziali quali mascherine e guanti” conclude Santarsiere, rappresentante Confial di zona.

“E’ palese ormai che la macchina ospedaliera non può funzionare senza l’importante e prestigioso ruolo dei nostri lavoratori”, sostengono dal sindacato.