Covid: nuovi casi a Sanza e Sant’Arsenio

Nuovi contagi nel comprensorio valdianese. Dopo i 10 segnalati in tarda mattinata a Sala Consilina e San Rufo, si registra il secondo caso a Sanza “L’uomo è in buone condizioni di salute – precisa il sindaco Vittorio Esposito -. Io stesso l’ho contattato per sincerarmi della situazione. Siamo a lavoro con l’Asl per la ricostruzione della rete di tracciamento. Invito tutti al rigoroso rispetto delle norme di distanziamento e di igienizzazione indossando sempre la mascherina. Nel mentre facciamo i migliori auguri di pronta guarigione ai nostri concittadini”.

A Sant’Arsenio, invece, è stato registrato il contagio di una infermiera dell’ospedale Curto di Polla, legata ad una persona contagiata nei giorni scorsi.

La donna sta bene ed è asintomatica. Sale a 7 il numero di persone contagiate a Sant’Arsenio.