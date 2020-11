Covid, ancora un caso a Castel San Lorenzo, San Rufo e Celle

Si registra un altro caso di positività al Covid 2019 a Castel San Lorenzo. “Il nostro compaesano è in isolamento domiciliare, insieme alla sua famiglia – spiegano da palazzo di città – Innanzitutto, ci auguriamo che anche per Lui che tutto si risolva bene e presto.Sono stati attivati i protocolli previsti e ricostruita la catena dei contatti. Dunque, la vigilanza sanitaria è attiva e mantiene sotto controllo gli sviluppi”.

“Stiamo attraversando una grande prova, che ci impegna in una battaglia per la vita e sfida anche la nostra capacità di essere correttamente reattivi rispetto alla competizione in cui siamo coinvolti.Siamo certi che sapremo esprimere il meglio di noi!”, fanno sapere dall’amministrazione comunale.

Ieri a Castel San Lorenzo si erano registrati altri 4 contagi. Nuovo contagio anche a Celle di Bulgheria: lo ha reso noto il sindaco Gino Marotta. Nel Vallo di Diano contagio a San Rufo.