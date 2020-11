Coronavirus: nuovi contagi ad Omignano

“Mi hanno appena comunicato dall’Asl che tre nostri concittadini sono positivi al Covid-19.

Proseguono le procedure per ricostruire la catena dei contatti con tutti i positivi individuati.”

Così pochi minuti fa il primo cittadino di Omignano, Raffaele Mondelli, ha annunciato la presenza di ulteriori casi di contagio nel territorio comunale dopo la notizia della positività di don Luigi, parroco di Omignano Scalo e Salento.

“Ho sollecitato insistentemente l’Asl e la task force istituita dalla Regione Campania – continua il sindaco – per uno screening di massa o almeno il più ampio possibile. Ho ricevuto assicurazioni che a giorni saranno attivate le procedure del caso.



Inoltre, di concerto con il Comune di Salento, abbiamo attivato le procedure per l’acquisto di tamponi da effettuare in aggiunta a quelli che farà l’Asl in modo da poter testare un maggior numero di persone. Credo che questi tamponi aggiuntivi potranno essere disponibili per l’inizio della prossima settimana.”

Il primo cittadino ha poi annunciato:

“Questa sera ho appreso che anche mia madre è risultata positiva per cui starò in isolamento, unitamente alla mia famiglia, per tutto il tempo necessario e comunque fino quando non avrò effettuato anche io un tampone e conosciuto l’esito.

Continuerò a svolgere da casa tutto il lavoro necessario per uscire da questa situazione di emergenza nel migliore dei modi e nel più breve tempo possibile.

La situazione è sotto controllo e sono già state attivate tutte le procedure del caso.

Rivolgo a tutti, ancora una volta, un accorato invito ad osservare scrupolosamente tutte le misure di prevenzione evitando il più possibile i contatti sociali fino a quando non avremo individuato l’esatta consistenza della situazione epidemiologica nel nostro territorio.”