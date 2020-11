Serie D: fermo il campionato, ma si giocano i recuperi

Si ferma la Serie D. E’ arrivato oggi l’annuncio da parte della Lega Nazionale Dilettanti riguardo l’indiscrezione che era circolata negli ultimi giorni. La Federazione, tramite il Consiglio del Dipartimento Interregionale, ha ridotto il numero di gare per circa un mese, dato anche l’elevato numero dei contagi nella categoria che ha prodotto il rinvio di molte partite. Si giocheranno quindi, tamponi negativi permettendo, soltanto alcuni recuperi di campionato nel girone I. Delle formazioni cilentane, l’unica società interessata dal provvedimento è la Gelbison, dato che il Santa Maria ha disputato tutte le sue gare in programma. I rossoblu di Ferazzoli hanno quindi in calendario due partite nel girone I: il 15 novembre ospiteranno il Sant’Agata (nella stessa data anche Roccella – Troina), mentre il 22 novembre saranno ospiti dell’ACR Messina (nella stessa data Troina – Castrovillari). Il campionato dovrebbe ripartire il 29 novembre, seguendo il suo normale decorso previsto.

@Riproduzione riservata