Roccadaspide: il Superbonus la riqualificazione del borgo

ROCCADASPIDE. Un avviso pubblico per la presentazione di Manifestazione d’interesse da parte dei privati a sfruttare le opportunità offerta dall’Ecobonus. Il Governo, tramite il Decreto Rilancio, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici, nonché, delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Ciò garantirebbe la possibilità di riqualificare e valorizzare il patrimonio del borgo e il recupero degli immobili privati, suscettibili successivamente di uso turistico.

Per questo il Comune di Roccadaspide ha invitato i privati a presentare manifestazioni di interesse per la realizzazione di opere contemplate dal Decreto Rilancio entro il 31 dicembre. In questo modo potrà essere redatta un’ipotesi di progetto di valorizzazione del centro storico di Roccadaspide. Nei giorni scorsi anche il Comune di Corleto Monforte ha avviato una iniziativa simile (leggi qui).