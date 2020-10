Corleto Monforte: Comune incentiva l’utilizzo del Superbonus

CORLETO MONFORTE. Una manifestazione di interesse nei confronti dei proprietari di immobili dell’abitato di Corleto, interessati a cogliere le opportunità derivanti dal Super Bonus. L’Ente, guidato dal sindaco Antonio Sicilia, punta a sollecitare interventi sugli edifici presenti nel centro alburnino sfruttando le previsioni del Decreto Rilancio. Questo, infatti, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici, nonché, delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110% delle spese, si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85% delle spese spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici.

Altra importante novità, introdotta dal decreto Rilancio, è la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Tale possibilità, infatti, riguarda non solo gli interventi ai quali si applica il Superbonus ma anche quelli di recupero del patrimonio edilizio di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti e per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Di qui, considerato che il patrimonio immobiliare dell’abitato del Comune di Corleto Monforte ha la necessità di essere ammodernato e reso sicuro dal punto di vista sismico ed efficiente dal punto di vista energetico, l’Ente ha deciso di incentivare la cittadinanza al fine di poter sfruttare queste opportunità.

Pertanto l’amministrazione comunale ha avviato una manifestazione d’interesse: il soggetto economico interessato si dovrà impegnare a redigere gratuitamente la valutazione preventiva per la fattibilità dell’intervento per accedere al (cd. Superbonus 110%) e in caso di esito positivo il successivo rapporto sarà regolato tra le parti in via autonoma ed indipendente dall’intervento del Comune avendo svolto solo l’azione di coordinamento per consentire di incentivare e sensibilizzare la popolazione di Corleto Monforte per cogliere l’opportunità del Superbonus 110%.