Covid: nuovi casi a Torre Orsaia e Roccagloriosa

Nuovo contagio nel Comune di Torre Orsaia. Lo ha annunciato il sindaco Pietro Vicino. E’ il terzo caso che si registra in città. «Ribadisco, ancora una volta, la necessità di limitare i contatti sociali oltre che di rispettare le misure di contenimento (mascherina, distanza interpersonale e igienizzazione frequente delle mani)».

I contagiati nel comune cilentano sono asintomatici.

Nuovo caso anche a Roccagloriosa. Anche in questo caso si tratta di un asintomatico, di rientro da altra parte d’Italia. “La persona è già in isolamento con il proprio nucleo familiare e non ha avuto altri contatti in Paese”, rendono noto da palazzo di città.

Poi una buona notizia: “Con piacere, invece, comunichiamo, che i bambini dell’asilo di Acquavena risultano negativi al test sierologico, così come sono negativi i contatti del primo caso di Roccagloriosa. Con piacere apprendiamo anche il miglioramento dei cittadini che avevano sviluppato sintomi”.