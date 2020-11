Agropoli: tentano furto in appartamento, giovane li mette in fuga

AGROPOLI. Vede la porta della camera da letto insolitamente chiusa, crede che all’interno vi sia il padre, prova a chiamarlo, ma a quel punto dalla stanza escono fuori due persone (una delle quali armata di un coltellino) che le intimano di restare in silenzio e poi fuggono via dall’appartamento. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri ad Agropoli. Protagonista una ragazza del posto, residente in zona stazione. La giovane si trovava in casa quanto ha sorpreso i due malviventi.

Questi ultimi sono entrati nell’abitazione approfittando della porta d’ingresso lasciata aperta dai genitori della giovane, momentaneamente scesi al piano inferiore per assistere una familiare allettata. I due malviventi hanno agito a volto coperto; stando alle testimonianze, infatti, indossavano un passamontagna. Vistisi scoperti sono fuggiti via per le scale, lanciandosi poi da una finestra presente lungo le rampe. In strada avevano un’auto sulla quale sono fuggiti e si sono dileguati.

Per fortuna i due ladri non sono riusciti a rubare niente, ma grande è stato lo spavento della giovane nel trovarseli in casa. Di qui l’invito, diffuso anche attraverso i social, a fare attenzione. Un appello rivolto soprattutto agli anziani e a quanti vivono soli in casa a non aprire mai la porta per non correre il rischio di imbattersi in malintenzionati.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Agropoli. Sull’identità dei due non vi sono dettagli ma pare che entrambi, a giudicare dall’accento, siano italiani e forze della zona.