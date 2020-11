Rofrano: paura sulla SS18, portavalori si ribalta

Attimi di paura questa mattina tra Rofrano e Torre Orsaia, sulla SS18. Un furgone portavalori, per cause da accertare, è finito fuori strada e quindi in una cunetta. Successivamente il mezzo si è ribaltato, adagiandosi su un fianco. I due vigilantes a bordo, provenienti dall’avellinese, sono riusciti ad uscire illesi dal mezzo.

I due stavano raggiungendo un istituto bancario di Torre Osaia. E’ stato necessario però attendere un altro mezzo per completare il servizio.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Sapri e i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino che hanno dovuto sollevare il mezzo e riportarlo sulla carreggiata.