Direttore del Parco del Cilento: c’è l’avviso pubblico

VALLO DELLA LUCANIA. Come disposto dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco lo scorso ottobre, è stato pubblicato l’avviso pubblico per individuare la rosa di tre candidati che dovranno essere proposti al Ministero dell’Ambiente per la carica di direttore del Parco. Attualmente ricopre l’incarico Romano Gregorio, sindaco di Laurino, il cui contratto è iniziato nel 2018 e scadrà il 30 giugno del prossimo anno. In vista di tale termine è stato avviato l’iter per dotarsi della rota di tre nomi.

Possono presentare istanza gli idonei all’esercizio delle attività di direttore di Parco. A partire dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla gazzetta ufficiale ci sarà di tempo un periodo di 30 giorni per presentare domanda.

Il consiglio direttivo del Parco procederà alla scelta dei tre nominativi sulla base dei curricula. In particolare sarà valutata l’esperienza maturata come direttore o come funzionario di area C di un ente Parco, l’esperienza nella gestione amministrativa, nelle procedure contabili, di gara e nella gestione degli adempimenti connessi, la gestione delle risorse umane, del patrimonio, nell’organizzazione del lavoro nella redazione dei progetti. Si terrà poi conto dei titoli di studio.

Romano Gregorio, attualmente in carica, ha preannunciato che punterà alla riconferma.