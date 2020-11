Covid: timori a Vallo, positivi 4 carabinieri

Nuovo timore per il covid a Vallo della Lucania. Quattro militari della compagnia carabinieri, infatti, sono risultati positivi al covid. Sono tutti asintomatici e in isolamento e non residenti nel centro cilentano. Non ci sono ulteriori contagi all’interno della caserma, dove tutti i militari si sono sottoposti ad esame.

Nei giorni scorsi anche in un’altra caserma cilentana si era registrato un caso di coronavirus senza che però l’infezione si diffondesse ulteriormente.

A Vallo della Lucania ieri era emersa la positività anche di un operatore del “San Luca”, originario di Casal Velino ma residente in un tra comune.