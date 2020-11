Covid: nuovi casi ad Aquara e nel Golfo di Policastro

In mattinata è giunta comunicazione di 6 cittadini di Aquara positivi al Covid 19. Sono tutti in relazione di parentela, di cui alcuni asintomatici ed altri con lievi sintomi. Sono in isolamento insieme alle persone che sono entrate in contatto con loro. “L’ASL e il loro medico di base provvederanno agli ulteriori tamponi e agli adempimenti successivi. La situazione è delicata anche se finora è localizzata ai soli casi presentatisi”, fanno sapere dal Comune.

Intanto aumentano i casi anche nel Golfo di Policastro. Dopo il contagio registrato ieri a Casaletto Spartano oggi sono giunte altre 4 positività nel piccolo borgo; altre 2 ad Ispani, 1 a Roccagloriosa.

La situazione più preoccupante è a Sapri dove si segnalano ben 47 positivi.