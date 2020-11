Castellabate: chiusi i luoghi di aggregazione

Il sindaco f.f. di Castellabate, Luisa Maiuri, ha disposto con l’ordinanza n. 59 del 4 novembre la chiusura dei luoghi di aggregazione su tutto il territorio comunale. Chiudono, al fine di contenere il contagio e in linea con quanto definito dall’ultimo Dpcm del 3 novembre, il parco comunale attrezzato ad area giochi per bambini di Villa Matarazzo, il Castello dell’Abate con le mostre al suo interno, i locali adibiti a centri di aggregazione comunale, come la sala Fierro di San Marco e la sala Mons. Farina del capoluogo, il centro di socializzazione anziani, tutti fino al prossimo 3 dicembre.

Il sindaco f.f. Luisa Maiuri dichiara in merito al provvedimento: “Bisogna evitare il più possibile il concentramento delle persone in uno stesso luogo, come abbiamo nostro malgrado imparato a fare in questa delicata fase emergenziale. Viste le recenti disposizioni in merito, ho quindi subito emanato un’ordinanza prevedendo la chiusura preventiva di tutti i luoghi di aggregazione comunali”.