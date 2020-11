Agropoli, comune mette in vendita 11 immobili

AGROPOLI. Immobili in vendita. Si punta a fare cassa o quantomeno ad aggiungere potenziali introiti alle voci di bilancio.

L’amministrazione comunale ha dato seguito al programma di cessione di terreni e locali pubblicando un avviso d’asta che avrà luogo il prossimo 6 dicembre alle ore 10.

Tra gli immobili in vendita 2 locali utilizzabili quali garage o depositi siti in viale Europa, un locale commerciale in via Salvo D’Acquisto, 2 stabili con terreno in località Moio, dei terreni sulla Collina San Marco e dei posti auto.

Complessivamente sono undici gli immobili oggetti di vendita a corpo; gli stessi verranno assegnati con accessioni e pertinenze.

Le domande andranno presentate entro e non oltre le 12 del 4 dicembre; le offerte possono essere relative anche a più lotti ma dovranno essere presentate singolarmente. L’amministrazione Coppola punta così ad incassare circa 400mila euro.