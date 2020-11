Weekend di soddisfazioni per il salese Sabatino Di Mare al Trofeo Super Cup

E’ Sabatino Di Mare, di Sala Consilina, la giovane promessa del Motor Sport italiano.

Questo weekend, sulla pista di Varano De’ Melegari (PR), il campione salese si è aggiudicato l’ennesima coppa del Trofeo Super Cup, campionato nazionale che si svolge sugli storici circuiti italiani. Gara che ha visto la partecipazione di noti piloti ma che si è rivelata grande opportunità per evidenziare, ancora una volta, il nome di Sabatino Di Mare, il quale a bordo della sua Seat Leon, assistita dalla qualificata DMP Motors, si è confermato “Leader di Campionato”.

Vincendo gara 1 e gara 2, il fuoriclasse Di Mare si posiziona ad un passo dalla vittoria finale del Campionato Super Cup prima divisione.

Kart, rally, e drifting sono state le tappe precedenti che hanno portato il giovanissimo vincitore ad arrivare in pista preparato e tenace.

Weekend di sogni che diventano realtà e di tanta soddisfazione non solo per il neocampione ma anche per tutto il territorio valdianese che, grazie a Di Mare, si fa conoscere positivamente in Emilia Romagna.