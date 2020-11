Sassano: un progetto per palazzo Picinni

La Regione Campania, attraverso la tipologia di intervento 7.4.1 “Investimenti per l’introduzione, il miglioramento, l’espansione di servizi di base per la popolazione rurale” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-20, intende sostenere investimenti per la ristrutturazione e/o l’ampliamento di edifici per l’erogazione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socioculturali, contribuendo, così, a soddisfare il fabbisogno “Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali”, rientrando nell’ambito della priorità P6, in particolare della Focus Area 6a “Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione”.

Il Comune di Sassano ha partecipato all’’Avviso Pubblico attraverso la candidatura di un progetto relativo al “Restauro e risanamento conservativo (ai sensi dell’art. 3 del DPR 380/01) del palazzo Picinni per la realizzazione di una casa albergo e centro sociale polifunzionale per

anziani”.

Il progetto prevede una spesa di 470mila euro e verrà candidato a finanziamento.