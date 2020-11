Sala Consilina, dipendenti isola ecologica senza stipendio da giugno

SALA CONSILINA. La segreteria territoriale CONFIAL esprime “preoccupazione ed apprensione per il mancato pagamento, da parte della Mesac S.R.L., delle mensilità ai lavoratori dell’isola ecologica, che da giugno 2020 non percepiscono nessuna retribuzione”. E’ quanto si apprende in una nota del sindacato.

Nonostante varie comunicazioni da parte nostra alla società, al Comune di Sala Consilina e al Prefetto della Provincia di Salerno, ad oggi non sarebbe arrivato ancora nessun riscontro,

“Una situazione che sta diventando insostenibile per questi lavoratori che svolgono un servizio essenziale per la comunità”, dichiara Francesco Bellomo, rappresentante del sindacato; “ma sono sicuro che il Comune di Sala Consilina arriverà al più presto ad una soluzione per tutelare gli operai ed evitare ulteriori agitazioni in questo periodo già particolarmente difficile per tutti”, conclude.