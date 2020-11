L’almanacco del 3 novembre 2020

E’ il 308° giorno dell’anno, 44ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 58 giorni.

Santi del giorno

Santa Silvia (Madre di San Gregorio Magno)

Sant’Uberto di Tongeren-Maastricht (Vescovo) protettore di cani da caccia, guardie forestali, fabbricanti di pelli e macellai

San Martino de Porres (Domenicano)

San Berardo dei Marsi (Vescovo)

Etimologia

Silvia, dal latino “silva”, “selva, bosco”, è un nome frequentemente attestato già in epoca pre-romana, come testimonia la leggenda di Rea Silvia, madre di Romolo e Remo, ovvero dei mitici fondatori di Roma.

Proverbio del giorno

Di novembre va in montagna ed abbacchia la castagna.

Aforisma del giorno

Che cos’è l’avarizia? E` un continuo vivere in miseria per paura della miseria. (San Bernardo)

Accadde Oggi

1914 – Brevettato il reggiseno

1978 – In TV debutta Arnold

1954 – Primo film di Godzilla

Sei nato oggi?

I nati il 3 novembre sono combattenti nati, dotati di una carica e di una resistenza a prova di bomba. Fortemente competitivi, anche quando non cercano di sbalzare gli altri combattono comunque per affermare i propri obbiettivi personali in vista di un miglioramento della propria posizione: è assolutamente naturale per loro non accontentarsi mai di ciò che già hanno. Sotto pressione si dimostrano di solito piuttosto freddi, anche se mascherano dentro di sé una forza esplosiva che gli altri possono percepire fisicamente. Quando sono messi alla prova, cala su di loro una strana calma mortale, che non lascia presagire nulla di buono per gli avversari: al momento dell’attacco, sia gli uomini sia le donne possono dimostrarsi davvero spietati.

Celebrità nate in questo giorno

1931 – Monica Vitti

1964 – Cristina Parodi

Scomparsi oggi

1957 – Giuseppe Di Vittorio

1998 – Bob Kane