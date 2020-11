Covid: nuovi casi a Polla e Casaletto Spartano

C’è un nuovo caso di coronavirus nel Vallo di Diano. La positività al tampone è stata riscontrata su un uomo di Polla che però era già in isolamento da diversi giorni, essendo contatto di una persona già contagiata. Nel centro valdianese sale dunque a 24 il numero delle persone positive al coronavirus.

Primo contagio a Casaletto Spartano. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale: “Cari concittadini, purtroppo vi informiamo che in queste ore ci è stata comunicata dal Dipartimento Prevenzione dell’Asl l’esistenza di un positivo al Covid-19 nel nostro Comune.

Il contagiato è in buone condizioni di salute ed è stato posto in isolamento insieme a tutto il suo nucleo familiare”.

“Al momento, insieme alla compente autorità sanitaria alle Forze dell’Ordine, stiamo provvedendo alla ricostruzione della catena dei contatti”, precisano da palazzo di città.