Covid: in arrivo tenda per il pre-triage negli ospedali del Cilento

L’emergenza covid ha imposto immediati interventi per aumentare il numero di posti letto disponibili per accogliere i pazienti positivi. Gli ospedali si stanno attrezzando sempre più per rispondere alle esigenze territoriale. In questo contesto un ruolo rilevante lo riveste anche la Croce Rossa Italiana che è impegnata ad allestire una tenda per pazienti sospetti covid presso l’ospedale “Cardarelli”. Ma non sarà l’unica. Ne verranno allestite almeno cinque in tutta la Campania e sono già partiti i sopralluoghi nei vari nosocomi che ne hanno fatto richiesta.

“Non si tratta di ospedali da campo – ha chiarito all’agenzia Dire Italo Giulivo, direttore generale della protezione civile della Campania e coordinatore dell’unità di crisi regionale – se dovesse emergere questa necessità valuteremo il da farsi. Ora abbiamo bisogno di tende per decongestionare i pronto soccorsi degli ospedali. Partiamo dal Cardarelli con il primo allestimento quest’oggi e stiamo facendo i sopralluoghi anche al Cotugno di Napoli e agli ospedali di Pozzuoli, Castellammare di Stabia e Avellino”.

Ma anche nel Cilento saranno posizionate tende per il pre triage: una è già presente all’esterno dell’ospedale di Agropoli, altre sono state richieste a Roccadaspide e Vallo della Lucania.

“Laddove troveremo una logistica tale da consentirci di montare una tenda, lo faremo grazie all’apporto della Croce Rossa”, ha spiegato Giulivo.