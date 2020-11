Vibonati: punta alla messa in sicurezza dell’impianto sportivo

VIBONATI. Nei giorni scorsi il Comune cilentano, guidato dal sindaco Franco Brusco, ha candidato il progetto per il campo sportivo al bando Sport e Periferia 2020. Si punta ad ottenere risorse per “lavori di rifacimento copertura tribuna e messa in sicurezza aree impianto sportivo Valentino Mazzola”.

Nello specifico verrebbero effettuati i seguenti interventi: rifacimento copertura tribuna, completamento degli spogliatoi, delle recinzioni del campo e dell’impianto di calcetto e infine messa in sicurezza di tutto l’impianto sportivo.

L’opera avrà un costo di circa 700 mila euro, di cui 449 mila euro per il costo dei lavori.

Il bando Sport e Periferia ha per oggetto l’individuazione di interventi, da finanziare attraverso contributi derivanti da un fondo costituito da Governo e Coni, per le seguenti finalità: realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti; completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale.

“Questo progetto, rappresenta un’ importante occasione per migliorare la nostra struttura sportiva, che è una delle più grandi nel Golfo di Policastro. Il progetto è stato inoltrato e confidiamo nel suo buon esito” fanno sapere da palazzo di città.