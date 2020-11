Dove si trova il numero di telaio di un’auto?

Il numero VIN, noto anche come numero di telaio, è un codice di identificazione unico con il quale le case automobilistiche possono identificare i loro veicoli prodotti in tutto il mondo.

Questo codice viene utilizzato anche per registrare le auto presso gli uffici di trasporto e la motorizzazione.

Il VIN di un veicolo è come il numero di identificazione di una persona e tutte le auto del mondo hanno questo codice di identificazione. Può essere posizionato in molti punti dell’auto per una migliore visualizzazione.

Dove si trova il VIN nel veicolo?

Il numero VIN, secondo il sito carVertical è inciso direttamente sul telaio dell’auto o su una targhetta di identificazione, realizzata con una punzonatrice, che viene posta sul fondo del baule. Questo è di solito il luogo più visibile per posizionare l’identificatore, ma si può trovare anche in altre parti dell’auto.

Può essere collocato in un punto visibile nel vano motore, su uno dei montanti della portiera del conducente o sul finestrino della portiera, sulla parte inferiore del finestrino anteriore o sotto il tappetino del sedile del passeggero.

Questo numero si può trovare anche sulla parte anteriore del parabrezza, sul lato del conducente. Si trova su una targhetta attaccata al cruscotto.

Un altro posto dove può essere collocato il numero VIN è nel telaio dell’auto, vicino all’apparecchio dove è contenuto il liquido lavavetro, o sotto la ruota di scorta.

Oltre ad essere presente nell’auto, si trova anche su alcuni documenti del veicolo, come ad esempio:

Libretto di proprietà dell’auto.

Documenti di assicurazione auto.

I registri di riparazione di un’autofficina.

Documenti di registrazione dell’auto.

Storia dell’auto.

Manuale d’uso del veicolo.

Cosa significano le cifre di un codice VIN?

I numeri e le lettere del VIN hanno un significato. Il codice viene creato in modo da essere unico, così che non risultino due veicoli uguali tra loro. Questo è utile anche per l’immatricolazione, la tracciabilità del furto, l’identificazione per le compagnie di assicurazione e le garanzie. Il numero ha 17 cifre.

Le prime tre cifre, o WMI, sono l’identificazione del produttore, dove la prima è il paese dell’azienda produttrice che si basa sull’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO) e le altre due indicano il produttore.

I sei caratteri successivi, o VDS, sono quelli che raccolgono le informazioni della vettura per quanto riguarda il tipo di motore, il carburante, il telaio e altri aspetti puramente tecnici.

La sezione di identificazione del veicolo o VIS è composta da otto caratteri ed è il numero di telaio. Questa combinazione fornisce informazioni sull’anno di costruzione dell’auto, sul materiale di cui è composta e su quale linea di produzione è stata fabbricata.

Il codice VIN non può essere manipolato o modificato e farlo può portare a severe sanzioni legali.