Covid, nuovi contagi a Capaccio, Casal Velino, Agropoli, Castellabate e Sapri

Dopo Buonabitacolo c’è un focolaio di coronavirus anche in una casa di riposo di Capaccio Paestum. Oggi sono stati segnalati 5 contagi che portano il totale dei positivi a 21. 50 sono invece le persone in isolamento per aver avuto contatti con persone positive. Due contagi ad Agropoli, sono due pensionati, non legati agli altri positivi.

Cinque casi a Sapri dove il totale dei positivi è 45. Nella città della Spigolatrice, però, si segnalano anche delle guarigioni.

Un nuovo caso a Castellabate. Si tratta di una persona già in isolamento perché contatto di una persona già contagiata. Un caso anche a Casal Velino.

Nel pomeriggio casi covid si erano registrati anche a San Giovanni a Piro, Torre Orsaia, Lustra.