Casaletto Spartano: installato Postamat

Nel Comune di Casaletto Spartano, guidato dal sindaco Concetta Amato, Poste Italiane S.p.A. ha completato l’installazione di uno sportello ATM in Via Nazionale presso l’Ufficio Postale del territorio comunale.

In questo modo sarà possibile sopperire alle esigenze della collettività, garantendo un servizio di prelievo contanti.

Lo Sportello ATM è disponibile sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24 e consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

“Con grande soddisfazione annunciamo l’attivazione di un altro servizio importante per la nostra comunità. Dopo un anno di contatti con Poste Italiane è attivo lo sportello automatico ATM Postamat presso l’ufficio Postale – dicono dal Comune – I ringraziamenti vanno anche a CittadinanzAttiva – sezione di Casaletto Spartano che già negli anni precedenti aveva sollecitato l’attivazione”.

Nei giorni scorsi sono stati installati anche altri Postamast in diversi comuni del territorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.