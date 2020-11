Agropoli: nuovi posti letto per il reparto covid

AGROPOLI. Altri tredici posti letto per il reparto covid dell’ospedale civile di Agropoli. Al via i lavori per ampliare il reparto sito al secondo piano della struttura di via Pio X. Asl Salerno e Regione Campania, in considerazione dell’aumento dei contagi e dei pazienti ospedalizzati, hanno infatti dato l’ok alla realizzazione di altri posti letto che si affiancheranno ai 12 già esistenti e divisi tra terapia intensiva, sub intensiva e degenza già attivi.

Questi ultimi, però, in pochi giorni sono già stati riempiti e ciò ha reso necessario un ulteriore ampliamento ed oggi prendono il via gli interventi.

E’ di sabato la notizia di un paziente di Vallo della Lucania, affetto da covid, che stato trasferito al “San Luca” nonostante non fosse attrezzato per queste emergenze, poiché mancavano posti letto in altre struttura (leggi qui).