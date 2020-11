Inaugurato il depuratore di Lentiscosa

Inaugurato il nuovo depuratore di Lentiscosa. L’impianto è un vero gioiellino tecnologico installato in località Vallina, all’ingresso del centro abitato. L’Amministrazione comunale di Camerota, guidata dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, ha tagliato il nastro e ha donato la seconda opera in sette giorni alla frazione collinare. Dopo la condotta idrica che ha portato l’acqua nelle case di oltre 25 famiglie in località Piano, stamane la cerimonia con la benedizione di don Gianni Citro per il nuovo impianto.

E’ il terzo depuratore in quattro mesi che la squadra di governo inaugura a Camerota dopo quello di Marina di Camerota e Licusati. Prima tutti i reflui dell’abitato di Lentiscosa finivano nel vallone delle Fornaci e arrivavano, poi, con le piogge, giù in mare.

«E’ un’altra opera che l’anno prossimo ci farà concorrere per ottenere l’ambito vessillo della Bandiera Blu che manca da troppi anni a Camerota – dice il sindaco Scarpitta – andiamo avanti a consegnare opere per la cittadinanza e a rendere sempre più vivibile questo paradiso in terra».