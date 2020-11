Covid, 25 casi in Cilento e Diano. A Futani primo caso

Nella giornata di ieri una cittadina di Futani è risultata positiva al tampone rino-faringeo per Covid-19.

La signora non presenta alcun sintomo.

Tutto il nucleo familiare è stato sottoposto ad isolamento domiciliare.

Nella mattinata di ieri è stato effettuato il secondo tampone al domicilio e si resta in attesa dei risultati.

Da palazzo di città il sindaco Aniello Caputo invita tutti a continuare a mantenere comportanti responsabili.

Ieri il numero di casi covid in Cilentoe Diano è stato limitato. 6 contagi a Sapri, 3 a Castellabate, 1 ad Agropoli, 2 a Moio della Civitella 12 a Buccino, 1 Alfano.