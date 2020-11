Alfano s’illumina a led

ALFANO. Anche il Comune cilentano ha ricevuto i finanziamenti da parte del Ministero dell’Interno. Si tratta di fondi che saranno utilizzati per le opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

In tal senso, il Comune di Alfano ha avviato i lavori di “efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica del territorio comunale di Alfano”.

Il progetto, interamente finanziato da Ministero, è stato redatto dall’ingegnere Antonio Curcio per un costo totale di 50 mila euro così suddivisa: circa 39 mila euro per lavori compresi oneri di sicurezza e circa 11 mila euro per le somme a disposizione dell’amministrazione.

In questo modo l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Elena Anna Gerardo, ha deciso di puntare sullo sviluppo sostenibile, con l’impiego di Led, un tipo di illuminazione in grado di garantire maggiore efficienza e al contempo più risparmi.