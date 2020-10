Covid, nuovi casi a Castellabate, Sapri e Moio

Nuovi contagi nel comprensorio cilentano. A Castellabate il totale dei positivi è salito ad otto alla luce di tre nuovi tamponi positivi. Due sono contatti stretti di soggetti già contagiati e pertanto già in isolamento, un terzo positivo è un paziente che si trova momentaneamente a Castellabate ma non è residente in città.

Due contagi anche a Moio della Civitella, lo ha reso noto il sindaco Enrico Gnarra.

Sale ancora, invece, il numero di positivi a Sapri, oggi aumentato di sei.