Consegnato all’ospedale di Agropoli il macchinario per analizzare i tamponi

E’ stato consegnato presso l’ospedale civile di Agropoli il macchinario (con relativa strumentazione) in grado di analizzare i tamponi molecolari. Nel giro di qualche giorno, dopo la formazione del personale, entrerà in funzione. Sarà in grado di processare circa 400 tamponi al giorno in modo da dare risposte più rapide agli utenti, in ausilio agli altri laboratori della Provincia.

“Un ringraziamento per il lavoro svolto e per quello che andranno a svolgere va al responsabile, dott. Marcello Ametrano, e a tutti i suoi collaboratori”, il commento del sindaco Adamo Coppola.

In settimana anche Polla aveva avuto il suo macchinario per analizzare i tamponi; presto anche Roccadaspide ne sarà dotato.