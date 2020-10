Buccino: Sale a dodici il numero delle persone contagiate

Anche oggi, c’è un aggiornamento dei contagiati a Buccino.

É stato reso noto, dal primo cittadino, Nicola Parisi, sulla pagina istituzionale, l’esito dei 121 tamponi effettuati a Buccino, in modalità Drive in, lo scorso 28 ottobre.

In totale, risultano positive 12 persone, mentre 116 tamponi molecolari hanno dato esito negativo.



Così come comunicato dal Sindaco Parisi, i contagiati sono stati posti in quarantena fiduciaria e non sarebbero collegati alla positività della barista.

Ancora non ci sono comunicazioni circa la riapertura dell’ASL in Contrada Braida.



Intanto, in mattinata sono state multati alcuni cittadini volceiani che erano sprovvisti di mascherina, nonostante le ripetute raccomandazioni di attenersi alle norme di sicurezza, oltre all’uso della stessa, distanze ed igiene.