Serie D/I: ACR Messina – Gelbison a rischio rinvio

A rischio rinvio la partita tra ACR Messina e Gelbison in programma domenica 1 novembre nel girone I di Serie D. Sono stati infatti riscontrati tre positivi nel gruppo degli atleti vallesi al test rapido, dopo che questi avevano manifestato i sintomi del coronavirus. Si è in attesa dei risultati dei tamponi molecolari eseguiti dall’ASL ai calciatori. Lo si apprende da un comunicato emesso dalla società del presidente Puglisi, che si è attivata subito dopo aver appreso la positività di alcuni calciatori del Troina, formazione che ha affrontato la Gelbison il 18 ottobre scorso. Nella nota la società conclude: ”Nella consapevolezza della massima rilevanza della salute individuale e pubblica, la società ha predisposto e predisporrà, con la prudenza e la responsabilità che questo momento impone, ogni misura necessaria al fine di tutelare gli atleti e tutta la comunità, confidando nel supporto di tutti’. Ora la palla passa alla Lega Nazionale Dilettanti che ha ricevuto la comunicazione della società vallese, la risposta dovrebbe arrivare in tempi brevi in giornata.

