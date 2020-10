Domani a Napoli la protesta dei titolari di strutture extra-ricettive

E’ in programma, per domani, un sit-in di protesta del settore dell’Extra-Alberghiero della Campania, (in particolare le strutture operanti con Codice Fiscale) e tutto l’indotto ad esso collegato, davanti al palazzo dell’Ente Regionale.

Piccoli e grandi imprenditori ed operatori del settore ricettivo scenderanno dunque in piazza, alle ore 12.00, per manifestare contro l’assoluta assenza di sostegni economici da parte dello Stato e degli enti locali.

Tale settore comprende B&B, strutture ricettive, case vacanze, che fino a qualche mese fa costituivano uno degli indotti più importanti dell’economia locale e che ora denunciano il loro stato di abbandono da parte delle istituzioni comunali, regionali e nazionali.