Covid, tre casi a Roccadaspide. Positivo ex sindaco di Caggiano

Il Dipartimento di prevenzione dell’ASL di Salerno ha comunicato proprio in queste ore di 3 casi di soggetti positivi a Roccadaspide.

Complessivamente sono 10 (dieci) le persone che, in conseguenza, sono state poste in quarantena (tra i positivi e chi con loro ha avuto contatti) per motivi di sanità pubblica presso il loro domicilio da parte dell’ASL di Salerno.

“Naturalmente è stato immediatamente attivato il protocollo per la ricostruzione della catena dei contatti e la gestione dei casi positivi da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, col supporto ovviamente dei medici di base – ha spiegato il Sindaco Gabriele Iuliano – Ai nostri concittadini contagiati il pieno sostegno e l’augurio di una pronta guarigione.

A tutti i Cittadini di Roccadaspide, invece, ancora una volta la raccomandazione di essere attenti e vigili, di rispettare rigorosamente le prescrizioni ormai arcinote (indossare la mascherina, evitare assembramenti, lavarsi le mani frequentemente) e di mantenere comportamenti corretti e responsabili”.

“Siamo in un momento difficilissimo, che potrebbe diventare ancora peggiore se non comprendiamo tutti la gravità della situazione e del particolare momento che stiamo vivendo – osserva Iuliano-Ne usciremo sicuramente, ma solo se saremo tutti capaci di fare la nostra parte. Tutti”.

A Caggiano, invece, positivo l’ex sindaco Giovanni Caggiano. È stato lui stesso ad annunciarlo ed è asintomatico.

Due contagi anche a Moio della Civitella.