Castellabate, al via piano di sanificazione di uffici comunali e scuole

CASTELLABATE. E’ stato messo in atto un piano di sanificazione negli edifici comunali e scolastici con attività in presenza a partire di oggi. “Si tratta di in attività svolta a carico del Comune avvalendosi di una ditta specializzata. Tale attività è stata pianificata per garantire la massima salubrità degli ambienti pubblici”, fanno sapere da palazzo di città.

L’assessore alla pubblica istruzione, Elisabetta Martuscelli, tiene a precisare, “per scongiurare inutili allarmismi”, che ha predisposto “l’estensione dell’intervento anche agli istituti scolastici esclusivamente a scopo preventivo e per ottimizzare i tempi e le modalità dell’intervento”.

Gli interventi di sanificazione hanno preso il via nella giornata di oggi. Nei giorni scorsi sono stati posti in essere interventi anche per le principali strade e piazze cittadine.