Agropoli: annullate messe al cimitero

AGROPOLI. L’emergenza covid non permetterà quest’anno di celebrare la Santa Messa all’interno del cimitero nel giorno di Ognissanti e in quello dedicato ai defunti. Una comunicazione della Diocesi di Vallo della Lucania, infatti, sconsiglia le celebrazioni nei cimiteri e il preoccupante aumento di contagi da covid. Per questo è stato disposto l’annullamento delle messe presso il Campo Santo, al fine di evitare possibili assembramenti.

Don Carlo Pisani, sacerdote della Parrocchia dei Santissimi Pietro e Paolo e della Parrocchia di Sant’Antonio, ha invitato i fedeli “a partecipare alle celebrazioni che si terranno in Chiesa”.

Il primo novembre sono previste le seguenti funzioni:

ore 10.30 Chiesa dei SS.Pietro e Paolo

ore 11.30 Chiesa di Sant’Antonio

ore 17 Chiesa di San Francesco

ore 18.30 Chiesa della Madonna di Costantinopoli

2 Novembre:

ore 11 Chiesa di Sant’Antonio

ore 17 Chiesa di San Francesco

ore 18.30 Chiesa della Madonna di Costantinopoli