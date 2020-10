Laurito, al via manutenzione della Sp198. Speranza: presto anche terzo intervento

LAURITO. Buone notizie per la viabilità nel Cilento interno. Nelle prossime ore partiranno i lavori del secondo lotto sulla SP 198, la Palombara, che prevedono la risagomatura e la posa in opera di asfalto, nei tratti più ammalorati. Le opere sono state appaltate dalla Provincia di Salerno. Ma sull’arteria sono previsti anche altri interventi ben più consistenti, grazie ad un appalto della Comunità Montana Bussento-Lambro-Mingardo. Essi prevedono il ripristino della frana nel tratto finale, in prossimità del viadotto del Mingardo.

“Tra innumerevoli grovigli burocratici, affrontati con la consueta ostinazione, stiamo ultimando la fase di sanatoria delle opere già realizzate sulla Bretella Massicelle-Laurito, per spedire velocemente in appalto i lavori di completamento di questa arteria, ferma da anni”, dice Vincenzo Speranza, sindaco di Laurito e presidente della Comunità Montana.

“Voglio ringraziare – prosegue – il Presidente Michele Strianese, per la fiducia che ha riposto nella nostra Comunità Montana, che, su delega della Provincia, seguirà anche la fase di affidamento dei lavori, già finanziati dalla Regione Campania”.

“Solo dei pazzi potevano cimentarsi in una impresa del genere, incancrenita da anni e anni di sviste e disattenzioni clamorose. Ma chi ci conosce sa che non abbiamo mai girato la faccia da un’altra parte”, conclude Speranza.

La Sp198 è un’arteria di grande importanza: essa, infatti, rappresenta la principale via di comunicazione tra i suddetti territori con le aree urbane poste a sud (Poderia, Celle di Bulgheria, Centola) fino alle zone costiere cilentane.