Depuratore di Lentiscosa: domenica l’inaugurazione

CAMEROTA. Novembre porterà con sé un nuovo servizio per la comunità. Sarà infatti inaugurato dopo tanti anni di attesa il depuratore di Lentiscosa. I lavori per la posa e l’alloggio dell’impianto erano partiti nel febbraio scorso. Si tratta di un’opera fondamentale che garantirà l’indipendenza di Camerota dal punto di vista della depurazione fognaria, dopo la realizzazione anche del grande progetto del depuratore di Marina di Camerota (inaugurato lo scorso luglio).

Prima di questi interventi il sistema fognario convogliava direttamente i reflui in mare, mediante due condotte sottomarine. Al Capoluogo ed a Lentiscosa non sussisteva nessun sistema di trattamento, mentre l’impianto di Licusati (mai ultimato) sversava il refluo in un canale affluente del vallone Fornaci, che poi finiva in mare.

Grazie alle opere completate negli ultimi mesi, invece, tre dei quattro centri abitati di Camerota sono dotati di infrastrutture depurative all’avanguardia e presto è previsto anche l’intervento di realizzazione di un impianto di collettamento e trattamento del Capoluogo.

Infrastrutture importanti saranno così finalmente al servizio di un territorio ad altissima vocazione turistica e che ha atteso tanto tempo prima di vederle realizzate.

Ora Camerota potrebbe per la prima volta veder sventolare sulle sue spiagge anche la Bandiera Blu. Il vessillo della Fee, infatti, ha tra i suoi requisiti imprescindibili la presenza di impianti di depurazione.

Il taglio del nastro del nuovo depuratore di Lentiscosa è previsto per domenica 1 novembre alle ore 11.15 (località Vallina).