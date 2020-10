Castellabate, ingressi contingentati in municipio

A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria in corso e con l’evolversi dell’andamento epidemiologico, l’amministrazione comunale di Castellabate ha deciso di disporre l’accesso contingentato al municipio. Chiunque abbia la necessità di interagire con l’Ente, nel rispetto della vigente legislazione, può accedere per pratiche urgenti e non rinviabili esclusivamente previa prenotazione dell’appuntamento o via mail o via telefono.

Sul sito dell’Ente e sulla pagina Facebook sono presenti le informazioni per contattare gli uffici.

Castellabate non è l’unico comune ad aver previsto limitazioni in tal senso.