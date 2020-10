Aquara: amministrazione traccia il bilancio delle opere pubbliche

L’amministrazione comunale di Aquara traccia il bilancio delle opere compiute o da compiere sul territorio. In esecuzione e in via di completamento i lavori per il nuovo parco giochi; il rinnovamento energetico della casa comunale con nuovi infissi e nuova tinteggiatura; la strada provinciale; il completamento del centro socio culturale Fioravante Serraino. Avviati anche gli interventi per il progetto contro la desertificazione commerciale; il progetto turismo e cammini con il GAL; i lavori sulla Piano Maiuri e sistemazione di alcune strade rurali e della luce pubblica.

Ma da palazzo di città fanno sapere di aver programmato anche interventi per il prossimo futuro. E’ stata avviata, infatti, “la progettazione definitiva ed esecutiva di tre interventi strategici per il nostro paese: dissesto idrogeologico e messa in sicurezza, consolidamento,e ripristino funzionale aree adiacente strada comunale J.Kennedy; Mitigazione rischio idrogeologico, recupero, valorizzazione patrimonio storico e paesaggistico del tratto di fiume che percorre il territorio comunale; Messa in sicurezza strada comunale Masusano, Perato, Piano Maiuri”, dicono dall’amministrazione comunale retta dal sindaco Antonio Marino. La spesa di queste opere ammonta a circa 220mila euro.

C’è infine un ulteriore progetto, intercomunale, che prevede la sistemazione idraulica e paesaggistica ambientale del fiume Calore e del Fasanella. In questo caso la spesa è di 300mila euro.