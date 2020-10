Vallo di Diano in festa per un altro compleanno centenario. A celebrare il secolo di vita è la signora Maria Ricciardone.

Nata nel 1920 a Sassano, vedova e madre di un figlio, è stata proprietaria per anni di un negozio di alimentari.

Oggi, nonostante l’emergenza covid, rispettando le regole, i suoi familiari più stretti hanno voluto renderle omaggio.

Auguri anche da parte dell’amministrazione comunale che ha consegnato una targa alla signora Maria.