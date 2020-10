Santa Marina, covid: 3 nuovi casi

Su una serie di nuovi tamponi effettuati sono risultate positive al Covid-19 altre 3 persone nel territorio comunale di Santa Marina, salgono a 13 i casi totali.

“Le persone in questione sono state messe in quarantena e la situazione è sotto controllo- Spiega il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato- a tutti i miei cittadini voglio ancora una volta ricordare che in questo momento così particolare è fondamentale l’attenzione ed il rispetto delle norme, invito anche a limitare gli spostamenti superflui, ora più che mai il senso civico di ognuno di noi deve prevalere, bisogna fare un altro piccolo sacrificio. Alle persone risultate positive, e alle famiglie, esprimo la mia vicinanza e un augurio di pronta guarigione.

L’amministrazione segue costantemente le vicende inerenti alla problematica Covid e sta contenendo e gestendo nel miglior modo possibile l’emergenza, attuando tutte le misure possibili. Gli aggiornamenti saranno sempre tempestivi ai fini della salvaguardia della salute pubblica”.